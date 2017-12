Jogador exagera na encenação em partida amadora; assista ao lance

Uma partida de caridade entre os amadores do Sidemen FC e uma equipe formada por estrelas do YouTube (YouTube Allstars), disputada há alguns dias no The Valley Stadium, em Londres, foi cenário de uma das encenações mais exageradas da história do futebol.

Numa jogada pela esquerda, depois de aplicar uma "caneta" num adversário, o jogador Ksi, que defendia o Sidemen usando a camisa número 12, sai rolando pelo chão por vários metros após uma disputa de bola sem que ninguém tenha encostado nele.

Até os companheiros riram do "teatro" exagerado do atleta.

Assista ao lance, publicado pelo canal WhistleFC e tire suas próprias conclusões: