Jogador explica suposto riso depois de rival quebrar a perna em lance violento

O meia Joe Ledley, da seleção do País de Gales, foi ao Twitter explicar uma foto na qual supostamente está rindo após o lateral-direito Seamus Coelman, da Irlanda, ter quebrado a perna num lance violento que envolveu o galês Neil Taylor. A jogada ocorreu na partida válida pelas eliminatórias da Copa da Rússia.

Uma foto, publicada em alguns portais, mostra Ledley de costas para o lance e aparentemente sorrindo (no canto esquerdo da imagem). Mas ele diz que não é nada disso - foi apenas uma impressão, afirma. "Quem pensou que eu estava rindo deveria fazer um teste na cabeça", declara o jogador.

No Twitter, o jogador diz que as indagações que recebeu foram "absurdas" e fala que não queria comentar o assunto. Ledley diz ainda que os seus pensamentos estão com Seamus e que deseja para ele um caminho rápido rumo à recuperação.

Já Coelman passou por uma cirurgia e deve levar pelo menos seis meses para se recuperar completamente. As fotos do atleta com a perna quebrada são impressionantes. Confira: