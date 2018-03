Jogador faz falta dura em técnico e é expulso no Oriente Médio

O jogador Khaleil Khameis Salem, do Al-Wasl, teve um dia curioso esta semana enquanto jogava uma partida do campeonato de futebol dos Emirados Árabes Unidos. Ele cometeu uma falta dura no técnico da equipe adversária e acabou recebendo um cartão vermelho.

+ Jornal lista os atletas 'mais perigosos' fora de campo; três são do Brasil

+ Torcedora afirma que teve que assistir jogo de top: 'Só entra se for sem camisa'

+ Dos 12 grandes do Brasil, quem é o maior campeão do século?

O incidente ocorreu quando Salem corria em direção à lateral para tentar pegar uma bola espirrada e, então, atingiu o técnico rival com um carrinho. Visivelmente machucado, o adversário que dirige o Al Ahli caiu no gramado, se contorcendo.

O lance provocou uma confusão na beira do gramado e os jogadores foram tirar satisfação com o árbitro, que decidiu expulsar o jogador após analisar as imagens de vídeo. No fim, o time de Salem venceu por 3 a 2, fora de casa, e se manteve na 4ª posição do campeonato, com 32 pontos. O Al Ahli está em 5º, com 27 pontos em 19 partidas disputadas.