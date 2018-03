Jogador faz simulação escandalosa de pênalti e dá vitória ao seu time; vídeo

Com uma simulação escandalosa de pênalti, o atacante Jean Meneses garantiu a vitória da equipe do Universidad Concepción sobre o Colo Colo por 2 a 1 neste domingo, em jogo válido pelo campeonato chileno.

No lance, Jean foi tocado por um zagueiro da equipe adversária e, apenas alguns segundos depois, ele desabou no chão de maneira escandalosa simulando uma falta. O árbitro do jogo acabou acreditando no lance e marcou o pênalti, que assinou o triunfo do Universidad Concepción com o gol de Fernando Manríquez.

Após a partida, o jogador admitiu a simulação: "Tem que ser esperto e se deixar cair". O próximo confronto da equipe será contra o Deportes Iquique. Já o Colo Colo, o maior vencedor do campeonato chileno, enfrenta a Universidad Católica, em um dos maiores clássicos do país.