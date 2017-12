Jogador inglês é submetido a cirurgia de emergência após sofrer traumatismo craniano

Um acidente violento marcou a vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Hull City, em Stamford Bridge, neste domingo. O meia do time visitante Ryan Mason se chocou com Gary Cahill ao disputar um cruzamento na área, ainda aos 12 minutos do primeiro tempo, e sofreu traumatismo craniano. Após ser atendido rapidamente no gramado, Mason foi levado para o Hospital St. Mary e foi operado de forma urgente na cabeça.

Horas depois, o Hull City soltou uma nota confirmando a gravidade da fratura. "Ryan está em condição estável e deverá ficar no hospital pelos próximos dias. Todos no clube gostaríamos de desejar agradecimentos sinceros pelo excelente e rápido atendimento dados ao jogador pelos departamentos de Acidente e Emergência e da Unidade de Neurocirurgia do Hospital St. Mary", informou o clube.

Detik Ryan Mason berlaga kepala dgn Gary Cahill AMARAN: Video ini mungkin menganggu emosi anda #CHEHUL pic.twitter.com/pfv9O28dY6 — FlashScore.com.my (@FlashScoreMY) 23 de janeiro de 2017

Logo depois do acidente, diversos jogadores enviaram mensagens de suporte a Mason.

Get well soon Mase!! Thoughts are with you and your family, stay strong!!! @RyanMason pic.twitter.com/HLU2tN5irN — Gareth Bale (@GarethBale11) 22 de janeiro de 2017

@HullCity "better" news than what I've read first, but still wish him a fast and good recovery all our prayers again #morethanfootball — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 22 de janeiro de 2017