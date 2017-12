Jogador leva amarelo por limpar chuteira em juiz e depois marca de falta

Pelo Campeonato Grego, o Xanthi FC, time de cidade homônima no norte do país, recebeu o tradicional AEK Atena. Jogando em casa, o Xanthi abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo em cobrança de falta de Brito. Apesar do belo chute foi o que aconteceu antes que chamou a atenção.

O jogador de Cabo Verde se preparava para cobrar a falta no canto esquerdo e o árbitro Ioannis Papadopoulos, como de costume, passou o spray para indicar onde ele deveria posicionar a bola e sujou a chuteira do atacante. Bem humorado, Brito limpou o pé na perna do árbitro. Mas Ioannis não teve o mesmo senso de humor do jogador e deu-lhe um cartão amarelo.

Mesmo após o cartão, o atacante foi para a cobrança de falta e acertou um chutaço no ângulo direito do goleiro do AEK. A equipe de Atenas acabou empatando o jogo no segundo tempo.