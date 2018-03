Jogador leva chute na cara e médico cata dentes no gramado; assista

Um jogador do West Ham, Josh Cullen, levou um chutão na cara e perdeu dois dentes em uma partida válida pela Copa da Inglaterra, contra a equipe do Shrewsbury Town, da terceira divisão inglesa.

A cena curiosa, flagrada pelas câmeras de TV, mostra o médico do Ham recolhendo os dentes perdidos no gramado, com uma luva, e os guardando em um recipiente, possivelmente para tentar um reimplante.

Essa foi só uma das bizarrices ocorridas na partida. Cullen, que estreava pela equipe principal do West Ham, saiu do campo para ser atendido após a pancada no rosto e tirou o calção ao vivo, diante das câmeras, ficando de cueca em rede nacional.

E não foi só isso: por causa do sol, o goleiro do West Ham, Joe Hart, resolveu pedir um boné emprestado aos torcedores que estavam atrás de seu gol, que atiraram o artigo no gramado.

Ah! A partida terminou empatada em 0 a 0.

West Ham United's Josh Cullen gets kicked in the face and loses a tooth, #WHU physio goes to collect it.

The Magic of the FA Cup. pic.twitter.com/ckpEJAS1l9 — amadí (@amadoit__) 7 de janeiro de 2018