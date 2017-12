Jogador leva pedrada durante execução de hino, na Copa Sul-Americana; veja

Um incidente violento e lamentável marcou a partida entre Deportivo Cuenca, do Equador, e Oriente Petrolero, da Bolívia, válido pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Durante a execução do hino equatoriano, o lateral-direito Oscar Ribera, do time visitante, foi atingido na cabeça por uma pedra atirada pela torcida local.

O momento em que a pedra acerta o jogador foi captado pelas câmeras da transmissão da partida. Ribera ficou caído no chão sangrando e foi atendido pelos médicos do clubes.

Deportivo Cuenca x Oriente Petrolero teve pedrada no jogador Petrolero durante o hino. É a charmosa América do Sul. pic.twitter.com/oolIIxYpZ0 — Liberta Depre (@liberta_depre) 2 de junho de 2017

O início do jogo foi atrasado em alguns minutos em função do atendimento. Apesar do ferimento, Ribera foi mantido no time e começou a partida normalmente.

Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Oriente Petrolero avançou à segunda fase da Copa Sul-Americana ao vencer a disputa de pênaltis por 8 a 7.