Atleta mais caro da história, Neymar se torna embaixador de causa humanitária

Contratado pelo Paris Saint-Germain por inacreditáveis R$ 821 milhões há duas semanas, Neymar decidiu emprestar sua imagem à ONG Handicap International, que tem sede em Lyon e se dedica a pessoas incapacitadas vítimas de conflitos e catástrofes naturais em países pobres.

"Estou muito feliz de estar aqui, de passar esta mensagem. É um momento único na minha vida", afirmou Neymar, que agora, além de estrela do PSG, será "embaixador" da causa humanitária através de uma organização que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1997.

Na sede europeia das Nações Unidas, que acolheu a entrevista coletiva para anunciar a colaboração, o craque brasileiros afirmou que os problemas sociais fazem parte das suas preocupações, como mostra o trabalho do Instituto Neymar, localizado no bairro onde ele e a sua família viveram durante muitos anos em Praia Grande, no litoral de São Paulo. "Lá há 2,5 mil meninos e em total 10 mil pessoas que ajudamos. É uma das melhores coisas que fiz na minha vida e algo bom para o Brasil", declarou o jogador de 25 anos, acompanhado de vários familiares.

Neymar lembrou que ele mesmo passou uma infância de algumas dificuldades, mas ressaltou que mesmo assim era feliz e que é esse sentimento que deseja passar para as crianças de seu antigo bairro.

Como primeira ação do seu trabalho como embaixador da Handicap International, o ídolo subiu na famosa Cadeira Quebrada, na Praça das Nações de Genebra, em frente à ONU, que lembra as vítimas de minas terrestres. Do alto do monumento, Neymar pediu para os países terem um enfoque mais inclusivo das pessoas incapacitadas, a fim de que tenham uma maior participação na sociedade.

O diretor da ONG suíça, Manuel Patrouillard, comentou que o atacante do PSG se tornou o primeiro embaixador da Handicap International, que decidiu, assim, continuar a estratégia de muitas novas instâncias humanitárias que buscam que sua mensagem seja transmitida por celebridades internacionais e, assim, captar uma maior audiência. "Neymar é uma super estrela, seguido por milhões de pessoas nas redes sociais. É uma voz que decidiu se colocar a serviço dos mais vulneráveis", destacou Patrouillard.