Jogador mais caro do mundo, Pogba dá calote em empresa de mudanças

O francês Pogba, do Manchester United - o atleta mais caro da história do futebol mundial, que custou, em agosto, 105 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões) ao clube - foi acusado de demorar três meses para pagar 100 libras a uma empresa de mudanças que levou algumas caixas para sua mansão, em Manchester. Detalhe: ele ganha o valor da mudança, proporcionalmente, em três minutos e 47 segundos de vida.

De acordo com a história, publicada pelo jornal inglês The Sun, foram necessárias inúmeras cobranças para que Pogba saldasse a dívida. O relato foi feito por Koni Moyo, de 44 anos, funcionário da Grey Panther Mudanças.

"Ele pode ser o jogador mais caro do mundo, mas me fez de bobo", disse Moyo. "Foi uma manhã honesta de trabalho e esperávamos ser pagos no final". As mudanças demoraram cerca de três horas. E foi só depois de 90 dias que a conta, finalmente, foi paga, depois do "esforço" feito pela empresa.

Depois de ter deixado a Juventus, da Itália, Pogba recebe, no Manchester, cerca de R$ 1,1 milhão (290 mil libras) por semana.