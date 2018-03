Jogador mais velho em atividade, Kazu renova contrato perto dos 51 anos

Depois de quebrar um recorde de 1965 ao entrar em campo com 50 anos de idade, há alguns meses, Kazuyoshi Miura, o Kazu, quer mais. O atacante, que completa 51 anos em fevereiro, acaba de renovar com o Yokohama FC, da segunda divisão japonesa, para mais uma temporada, e segue firme em direção a seu propósito de atuar profissionalmente até os 60 anos.

No Brasil, o jogador, que tem alguns cabelos brancos, ficou conhecido por suas passagens passagens por Santos, CRB, XV de Jaú e Coritiba. No futebol internacional, Kazu passou pelo Dínamo Zagreb, da Croácia, e também pelo Genoa, da Itália, além de ter marcado 55 gols em 90 jogos pela seleção japonesa e ter atuado também no futsal.

O "Rei Kazu", como é conhecido pela torcida local, continua sendo sensação entre os torcedores e marcou dois gols pelo Yokohama, em sua última temporada. Ele vai disputar, com a renovação, a 33ª temporada de sua carreira.

Em março, Kazu quebrou o recorde do inglês Stanley Matthews, também de 50 anos, que detinha a marca de jogador mais velho a atuar por uma competição profissionalmente desde 1965. Ele entrou em campo por sua equipe, no Japão, com 50 anos e dois dias de idade.