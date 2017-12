Jogador nocauteia árbitro em partida amadora na Espanha; veja o vídeo

Uma partida de um campeonato amador de futebol em Zaragoza, na Espanha, acabou em violência nesta segunda-feira, 12. Após se irritar com a marcação de um pênalti, o jogador Chouaib Rhanim, do pequeno clube Miralbueno, ficou enfurecido e deu um soco que nocauteou o árbitro Fahd Abbou El Mourabit, de apenas 18 anos. O jogo era contra o também pequeno San Juan.

Após correr e desferir o soco no árbitro, Rhanim ainda deu dois socos no rosto da vítima, caída no chão.

O agressor foi contido por outros jogadores. Mourabit, após se levantar, chamou a polícia e se escondeu no vestiário.

A diretoria do Miralbueno expulsou Rhanim do time, segundo informações do jornal local Heraldo. Em nota à mesma publicação, o atleta pediu desculpas pelo ocorrido: "Não há nenhuma justificativa. Não sei o que aconteceu comigo. Desde então estou em uma nuvem de raiva, incompreensão e arrependimento", afirmou "Assumirei o que vier. Não quero ser um exemplo de apologia à violência"

Veja o vídeo da agressão aqui: