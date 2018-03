Jogador pede desculpas a goleiro após fazer quatro gols em partida

Após marcar quatro gols contra o Watford, o egípcio Mohamed Salah, artilheiro do Liverpool, foi pedir desculpas para o goleiro rival. Na partida válida pela rodada 31 da Premier League, o atacante balançou as redes quatro vezes e ajudou o time de Liverpool a vencer o rival por 5 a 0 em Anfield Road, no último sábado.

+ Torcedora afirma que teve que assistir jogo de top: 'Só entra se for sem camisa'

+ Messi explica causa dos vômitos: 'chocolates, alfajores e refrigerante'

+ Juca Kfouri e ESPN são condenados a pagar R$ 120 mil a Jair Bolsonaro

No final do jogo, o egípcio mostrou compaixão e pediu desculpas ao goleiro Orestis Karnezis pelo seu desempenho. Salah já marcou 36 gols em 41 partidas pelo Liverpool, o máximo que um único jogador fez em uma temporada de estreia. No fim da partida, o técnico alemão Jurgen Klopp mostrou entusiasm com a atuação de seu jogador. "Ele é fantástico e de novo teve uma performance excepcional".

O desempenho de Salah tem chamado a atenção de grandes clubes europeus, como o Real Madrid e o Barcelona. O jornal inglês The Sun informa que o Liverpool só venderia o jogador pelo valor de 227 milhões de euros (R$ 918 milhões), o que configuraria a maior transação da história do futebol, atrás apenas da venda de Neymar para o Paris Saint-Germain.

Em janeiro, o clube inglês vendeu o meia Philippe Coutinho por cerca de R$ 633 milhões, o que é atualmente a segunda contratação mais cara da história.