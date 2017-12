Jogador pede desculpas após saber que seu gol fez apostador perder R$ 110 mil

Os europeus costumam fazer muitas apostas em jogos de futebol, principalmente em jogos importantes, como os da Liga dos Campeões. E um torcedor alemão decidiu ousar, ao fazer uma aposta que os jogos desta terça-feira terminariam Bayer Leverkusen 2 x 4 Atlético de Madrid e Manchester City 4 x 3 Monaco. Pode até parecer que ele estava maluco na hora de fazer a aposta, mas ele QUASE acertou. Quase mesmo. Não fosse pelo gol de Sané, do Manchester City, já nos minutos finais, o alemão, que gastou apenas dois euros com o joguinho, ganharia uma bolada de 34,2 mil euros, o equivalente a R$ 110 mil.

I read about it in the newspapers ... sorry for that poor guy #inSané pic.twitter.com/Kx6X87Gti3 — Leroy Sané (@LeroySane19) 22 de fevereiro de 2017