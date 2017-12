Jogador perde chuteira e torcedor 'furta' calçado no Campeonato Holandês

O zagueiro Peet Bijen, do Twente, da Holanda, passou por uma situação bastante inusitada na partida de sua equipe contra o AZ, élo Campeonato Holandês.

Após um lance na área, o camisa 25 do Twente perdeu a chuteira do pé esuqerdo, que acabou sendo "furtada" por um torcedor adversário, que desceu e invadiu brevemente o campo.

+ Preparador de goleiros do Flamengo vira piada pela falta de pontaria

+ Em ritmo sertanejo, Jadson canta o título do Brasileiro pelo Corinthians

+ Felipe Neto e Botafogo renovam parceria para última rodada do Brasileiro

O torcedor começou a ostentar a chuteira na arquibancada, tal como um troféu, mesmo com os apelos do jogador para que a devolvesse. Foi só com a ajudinha do juiz e de um bandeirinha que o "ladrão" acabou devolvendo o calçado, atirando-o dentro do gol.

Quando o incidente ocorreu, a partida estava empatada em 0 a 0, e o jogo acabou 2 a 0 para o Twente.

Veja: