Jogador põe casaco do clube à venda na OLX e é bombardeado nas redes

A torcida do Coórdoba, equipe que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol, não gostou nada de o meia Esteve Monterde, titular do time, ter anunciado na internet uma jaqueta de treinos por 35 euros (cerca de R$ 130), em um portal especializado em vendas. Monterde foi criticado nas redes sociais e até o clube fez uma intervenção na história - a favor do atleta. As informações são do portal português Maisfutebol.

"Artigo completamente novo e com etiqueta, entrega-se com embalagem e tudo", escreveu o jogador no anúncio. A venda acabou sendo descoberta por um torcedor do time, que "denunciou" o atleta nas redes sociais por supostamente estar agindo como "mercenário" em relação aos artigos do clube - que, pelo Twitter, saiu em defesa do jogador.

A confusão foi tamanha que Monterde explicou-se dizendo que havia perdido um dos uniformes de treino. Decidiu comprar outro, que acabou não usando, e por isso decidiu vender a peça. "Quero pedir desculpas pelo erro cometido. Estou muito arrependido. Defendo este clube até a morte", tuitou o meia, após a confusão.