Jogador precisa retirar testículo após levar chute na Copa da Bósnia; veja

Durante a partida contra o FK Sloga Doboj, válido pela Copa da Bósnia e Herzegovina, o meio-campista de 22 anos Marin Galic, do Zrinjski, levou um chute entre as pernas, sofrendo uma grave lesão. Após o lance, Galic foi levado imediatamente para o hospital, onde passou por delicada cirurgia e retirou um de seus testículos.

No momento da jogada, o árbitro chegou a olhar o jogador caído fora de campo, mas não percebeu a gravidade da falta sofrida e mandou o jogo seguir.

A partida no Stadionu Sloge, casa do Sloga Doboj, terminou com vitória por 1 a 0 da equipe mandante, placar que eliminou o Zrinjski da competição. Por outro lado, a equipe do atleta acidentado lidera o Campeonato Bósnio com folga, com 27 pontos conquistados, contra 19 do vice-líder Široki Brijeg.