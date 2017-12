Jogador que tomou 'bronca' de Felipe Melo elogia: 'Jogou limpo e não deu pontapé'

Felipe Melo fez sua estreia oficial pelo Palmeiras neste domingo, na vitória sobre o Botafogo-SP pela primeira rodada do Paulistão. O lance que mais chamou atenção foi um momento de "fúria", quando deu um grito para cima de Samuel Santos, lateral do clube de Ribeirão Preto que tentou uma jogada de efeito sobre o ex-jogador da seleção brasileira. Todo mundo poderia pensar que o lateral ficaria constrangido com o fato, certo? Errado! Ele até mesmo elogiou o palmeirense.

"Todos conhecem a figura do Felipe Melo. É um cara que se impõe, tem liderança, contagia a equipe e a torcida. Ele participou de lances polêmicos no passado, mas contra nós mostrou ser um cara totalmente diferente. Jogou limpo, não deu pontapé, não teve agressão verbal. Ele sabe vender a figura dele", comentou Samuel Santos, em entrevista ao GloboEsporte.com. "O Felipe Melo é inteligente. Ele faz aquilo para contagiar o time, levantar a torcida. Qual torcedor não quer um jogador desse, com raça, com vontade, dividindo todas as bolas? Eu também jogo dessa forma. Faço o mesmo pela torcida do Botafogo. Por isso entendo o lado dele."

Samuel se mostrou tão tranquilo com o fato que até postou uma foto ao lado de Melo nas suas redes sociais de um bate-papo que tiveram ao final do confronto. "Na hora não pensei em nada. Fui para saber o que ele tinha para falar. Ele me parabenizou, disse que fizemos uma boa partida, que eu fiz o que deveria ser feito. Receber elogios de um cara que jogou tanto tempo na Europa, seleção brasileira, não é todo dia", completou.