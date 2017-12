Jogador que tomou drible de Neymar é zoado por brasileiros em seu Instagram

O atacante do Toulouse Corentin Jean vem sendo intensamente zoado em sua conta oficial no Instagram por brasileiros, após ter tomado de Neymar, neste fim de semana, um drible conhecido como "carretilha". O francês estava em campo na goleada do PSG de Neymar por 6 a 2 sobre sua equipe, em Paris.

Numa atuação de luxo, o brasileiro fez dois dos gols e participou ativamente dos outros quatro, o que encantou a torcida francesa. O 'chapéu' envolvendo Corentin Jean foi apenas uma das jogadas de destaque de Neymar na partida.

Alguns brasileiros chegaram a marcar o perfil de Neymar nos comentários de uma das fotos postadas por Jean. "Neymar, que chapéu foi aquele?", postou um. "Tá procurando o menino Ney ainda, mano?", zoou outro. "Ficou bravinho por causa do chapéu?", postou um terceiro. "Neymaaaaaar", escreveram vários.

Jean não respondeu às provocações. Assista ao lance: