Jogador se aposenta por câncer de pulmão e emociona narrador

O atacante mexicano Ezequiel "Cheque" Orozco, de 27 anos, que defendia o Murciélagos, foi obrigado a abandonar o futebol após o diagnóstico de um câncer de pulmão. Na última semana, ele foi convidado pelo seu clube para fazer sua despedida durante o início da partida diante do Tampico Madero, na segunda divisão mexicana.

Fraco, "Cheque" quase caiu quando deu um toque na bola. Ele, então, foi abraçado pelos jogadores de ambas as equipes e recebeu gritos de apoio da torcida. Além dos presentes no gramado, até mesmo narrador da partida se emocionou ao narrar a saída de campo do atacante. Orozco estreou no futebol em 2000 pelo Necaxa e também já atutou pelo Jaguares, Atlante e Altamira.