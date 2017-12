Jogador se choca com a trave ao marcar gol e fica com pé 'pendurado'; assista

A sexta-feira tinha tudo para ser um grande dia na carreira de Lisandro Echeverría, atacante do Atlante. Na estreia de sua equipe na segunda divisão do México, o atleta marcou dois gols. No segundo deles, porém, teve uma contusão para lá de horripilante.

Quando foi balançar as redes do Cafetaleros pela segunda vez, Echeverría adiantou demais a bola e, com medo dela ir para fora, correu e acabou se chocando com a trave. No vídeo dá para ver que seu pé ficou preso no gramado, ocasionando a feia lesão. Assista: