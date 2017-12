Jogador do Sport é preso em Recife acusado de agredir ex-namorada

O atacante Juninho, do Sport, foi preso, nesta segunda-feira, pela polícia de Recife, acusado de agredir sua ex-namorada. A Polícia Civil de Pernambuco confirmou ao Fera que Edimar Ribeiro da Costa Junior está detido na 1ª Delegacia da Mulher, no bairro Santo Amaro, no centro da capital pernambucana. As autoridades ainda estão recolhendo informações e ainda não há um parecer sobre o caso, que será conduzido pela delegada da Ana Elisa Sobreira.

Até a publicação da nota, a diretoria do Sport ainda estava apurando as informações sobre o incidente e não havia se pronunciado publicamente.

Como citado pelo GloboEsporte.com, a companheira de Juninho afirmou à polícia que foi vítima de várias agressões, de quinta, 5, até este domingo, 8. Em depoimento, ela relatou ter recebido socos no rosto e ter sido ameaçada com uma faca.

"Depois de muitos problemas, que já tinham envolvido polícia, nos encontramos numa festa, ele sugeriu uma conversa no apartamento dele. Como um amigo dele também iria, eu aceitei. Quando chegou ao apartamento, ele me trancou, me bateu muito e disse que a única alternativa seria ou ficar com ele presa num apartamento, ou então me matar porque ele sabia que tinha me batido e teria perdido a carreira. Então, ele pegou uma faca. Só consegui escapar porque o amigo dele segurou, eu pedi socorro, uma vizinha chegou a ver, ligou para portaria e eu sai correndo", descreveu a mulher.

Revelado pelas categorias de base do Sport, Juninho chegou ao time principal do clube em 2016 e passou a integrar o elenco profissional nesta temporada. Em 2017, ele já realizou 22 partidas pelo rubro-negro e marcou seis gols.