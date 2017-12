Jogador sul-coreano provoca Maradona após vitória contra Argentina

A frase "quem ri por último, ri melhor" foi colocada em prática em partida entre a Coreia do Sul e a Argentina na última terça-feira. O meia Seung-Ho Paik provocou Diego Maradona após marcar de pênalti o segundo gol da vitória por 2 a 1 sobre a Argentina no Mundial Sub-20. O jogador da base do Barcelona lembrou uma atitude do ex-camisa 10 no sorteio dos grupos do torneio, quando o argentino riu ao ver que o time do seu país estava no grupo dos donos da casa.

Com a vitória, a Coreia do Sul garantiu a vaga antecipada nas oitavas, com seis pontos em duas rodadas. Já a Argentina tem duas derrotas e está na lanterna do Grupo A, atrás de Inglaterra e Guiné. Na próxima sexta, os sul-coreanos enfrentam os ingleses, enquanto os hermanos enfrenta a seleção africana.