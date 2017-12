Jogador tem ataque de pânico e abandona entrevista ao vivo; assista

O atacante inglês Mitchell Austin, que joga na Austrália, defendendo as cores do Melbourne Victory, teve um ataque de pânico durante uma entrevista ao vivo na TV e abandonou o estúdio repentinamente, deixando a jornalista que o entrevistava, Georgie Tunny, sem entender nada.

A jornalista havia pedido para o jogador falar sobre as expectativas do time nesta temporada, quando o jogador, após começar a gaguejar, deu um suspiro e simplesmente se levantou e foi embora.

Mais tarde, outra das apresentadoras do programa, Virginia, tuitou dizendo que estava tudo bem. "Tivemos um bate-papo fora do estúdio, mas ele está bem e estará no comando da temporada do Melbourne Victory", disse Virginia. "Ele teve um ataque de pânico mas já está bem", completou.

Em sua conta no Instagram, o jogador recebeu várias mensagens de apoio, e retribuiu o carinho dos fãs, agradecendo. "Cabeça erguida campeão, posso entender o que aconteceu com você. É um saco, mas falar sobre isso ajuda", escreveu um dos seguidores.

Assista: