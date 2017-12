Jogador tenta imitar Loco Abreu, erra cavadinha e time é eliminado da Copinha

Bater pênalti com cavadinha não é para qualquer um. Poucos tem a habilidade e o sangue frio de Loco Abreu, que cobrou assim até mesmo em partida decisiva na Copa do Mundo. Nesta terça-feira, Ituano e Atlético-PR empataram em 1 a 1, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, fazendo com que a partida fosse definida nos pênaltis. Com a chance de levar o jogo para as cobranças alternadas, Demethryus do Furacão resolveu enganar o goleiro, mas acabou acertando o travessão.

Com o erro do jogador, o Atlético-PR se despediu da competição, ao ser derrotado nos pênaltis, por 4 a 3. Classificado para a terceira fase da Copinha, o Galo de Itu enfrenta agora o Primavera, de Indaiatuba, que eliminou o Santa Cruz com uma vitória por 3 a 2.