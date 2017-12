Jogador turco do Barça tem fama de 'mão aberta' e paga até contas de amigos

O meia turco Turan é reserva, atualmente, no Barcelona, mas mesmo assim recebe um salário de 4 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões). Vive em uma mansão em Barcelona, frequenta lugares badalados e tem seus carrões. E também é idolatrado em seu país natal, não só por fazer aparições em reality shows, cinemas e anúncios, mas principalmente por ajudar seus antigos vizinhos pobres, da infância.

Em Bayrampasa, bairro de Istambul, na Turquia, onde cresceu, o jogador paga contas de água e luz dos moradores mais carentes, em ações que mantém desde 2011, quando ainda atuava pelo Galatasaray. "Ganhar dinheiro só deixa boa sensação se ele for bem aplicado", diz Turan, segundo relato do UOL Esporte. O jogador ainda mantém uma série de projetos sociais voltados para crianças e adolescentes.

Outros dos presentes que o "mão aberta" costuma dar aos amigos é convidá-los para vê-lo atuar, com tudo pago, claro. Fazer isso já era destaque quando ele ainda atuava pelo Atlético de Madri, seu primeiro clube na Espanha e fez com que os amigos de Turan, sempre presentes em jogos, fossem batizados de "turma do Kebab", em alusão à comida turca popular em toda a Europa.

Pessoa de muitos amigos, dentro e fora de campo, o turco também é elogiado por Neymar. "Ele está sempre sorrindo, de bom humor. Foi um grande amigo que ganhei no Barcelona e que todos gostam. É impossível ver um defeito nele", diz o brasileiro.