Jogadora de 13 anos aparece em lista da BBC das mais inspiradoras do mundo

Uma jogadora de futebol brasileira de apenas 13 anos foi selecionada pela BBC e apareceu na lista das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo. Luiza Travassos faz parte da lista 100 Women.

Neste ano, a lista traz outros nomes de mulheres de destaque na luta contra o preconceito na profissão, na educação, contra o assédio e contra o preconceito também no esporte.

Luiza, que é blogueira da ESPN no Brasil e mantém no Facebook a página Futblog - A Menina que Joga Futebol, diz que seus maiores objetivos são se transformar em atleta profisisonal e também ver o futebol feminino ser reconhecido, no Brasil e no mundo. Ela joga desde a Copa do Mundo de 2010, quando tomou contato com o esporte, com apenas 6 anos de idade.

"Eu uso minhas redes sociais para postar coisas do meu dia a dia, sendo uma menina que joga de futebol. Além disso, escrevo falando sobre preconceito que já sofri e como eu superei porque através de tudo isso eu quero me tornar um exemplo, para elas verem que não tem problema ser uma menina e jogar futebol", afirmou a garota, em entrevista ao diário Lance!.

"Meu sonho é ser uma jogadora de futebol e espero que quando esse sonho se tornar realidade já tenha uma cultura diferente", declara ela, que sonha com o fim do preconceito. "Por isso, esse prêmio é mais um incentivo para eu continuar incentivando meninas, escrevendo e compartilhando isso com todos", afirma a jovem, que hoje joga na PSG Academy, no Rio de Janeiro.