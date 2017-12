Em jogo válido pelo Campeonato Bósnio feminino, Silvija Sekacic derrubou a adversária Adnu Ljubanovic e desferiu alguns golpes até ser separada pelas jogadoras e o árbitro da partida. A atleta do Zeljeznicar será banida do esporte, segundo informações do jornal "The Mirror". E a jogadora do Mladost teve de ser levada ao hospital após agressão.