Jogadoras de futebol se pintam de homens para pedir igualdade no Paraguai

As jogadoras que defendem as cores do time juvenil do Club Sportivo San Lorenzo, no Paraguai, fizeram um protesto contra o descaso dos dirigentes e em nome da igualidade no futebol com os homens, antes da partida contra o Club Humaitá, no último domingo. As jogadoras entraram em campo com as faces pintadas com barbas e bigodes.

Em sua página no Facebook, as jogadoras escreveram: "diante da falta de apoio de parte do conselho diretivo do nosso clube, a não entrega do aporte que a APF (Associação Paraguaia de Futebol) destina ao futebol feminino, a falta de campo para treinar, pelas promessas não-cumpridas, decidimos nos caracterizar como 'homens', já que eles sim têm a total atenção dos responsáveis do clube".

Elas também publicaram fotos e vídeos do protesto feito ao entrar em campo, com cartazes dizendo "nos vestimos de homem para que nos façam algo", "temos os mesmos direitos" e "exigimos o aporte da APF que nos pertence".

Depois do apito inicial, as meninas sentaram-se no chão por alguns instantes, enquanto as rivais acabaram fazendo o primeiro gol - as adversárias do Humaitá acabaram fazendo 1 a 0 e o vídeo também foi publicado, classificado como "falta de solidariedade e de fair play". O jogo terminou empatado em 2 a 2.

Confira o vídeo: