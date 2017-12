Jogadores brasileiros se declaram às namoradas no Dia de São Valentim

Em diversos países do hemisfério norte, no dia 14 de fevereiro é comemorado o Dia de São Valentim, o equivalente ao Dia dos Namorados, no Brasil. Em função da data, diversos jogadores brasileiros que atuam na Europa e na Ásia utilizaram as redes sociais para homenagearem suas amadas companheiras. Confira alguns a seguir.

Happy Valentine's Day ❤️ Uma publicação compartilhada por Nj neymarjr (@neymarjr) em Fev 14, 2017 às 2:31 PST

Happy Valentine's Day!!! I love you @vanmartins_ ❤ Uma publicação compartilhada por Willian Borges Da Silva (@willianborges88) em Fev 14, 2017 às 4:42 PST

Happy Valentine's Day ❤️ I love u so much!!! #Ludy Uma publicação compartilhada por Oscar Emboaba (@oscar_emboaba) em Fev 14, 2017 às 3:23 PST

Happy valentine's Day... @lou.ramos ❤ Uma publicação compartilhada por ⚡️DC11⚡️ (@douglascosta) em Fev 14, 2017 às 12:34 PST

Minha esposa, minha noiva, minha namorada, minha vida, MEU AMOR! ❤#Valentineday #TeAmo Uma publicação compartilhada por Lucas Moura (@lucasmoura7) em Fev 14, 2017 às 5:23 PST

Joyeuse saint Valentin , Happy Valentine's Day ❤️ amo mais q tudo . Uma publicação compartilhada por Familia First (@dantebahia) em Fev 14, 2017 às 2:56 PST

Happy Valentine's my love ❤️ Uma publicação compartilhada por Lucas Leiva (@leivalucas) em Fev 14, 2017 às 4:46 PST

...If it wasn't for you I'd be alone If it wasn't for you I'd be on my own... #valentineday @fiorellamattheis❤️ Uma publicação compartilhada por Alexandre Pato (@pato) em Fev 14, 2017 às 2:54 PST