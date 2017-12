Jogadores de equipe do Piauí pedem salários atrasados em grupo no Whatsapp

Para reclamar junto da diretoria do clube salários atrasados há meses, atletas da equipe do River, do Piauí, criaram um grupo no Whatsapp, no qual adicionaram dirigentes (incluindo o presidente da equipe) e também jornalistas da imprensa esportiva do estado.

A existência do grupo, chamado de "Cadê o Dinheiro?", foi revelada pelo portal Globoesporte.com. Entre as discussões, os jogadores contaram que há seis meses estão à espera do pagamento e, segundo eles, o clube não vem sendo transparente sobre o assunto.

"Estamos sem dinheiro. Só promessas que vão pagar a gente (...) Obras estão rolando no CT, e o nosso dinheiro nada", diz uma das mensagens. "Somos pais de família, precisamos da verdade", reclama outra.

Segundo a reportagem, até agora cartolas da equipe não se manifestaram sobre o assunto, por meio do aplicativo, apesar de a situação difícil da equipe, em termos financeiros, ser bem conhecida.

O presidente da equipe, Genivaldo Campelo, que acabou de assumir o cargo, diz que está à espera de dinheiro do governo para conseguir quitar as pendências, acrescentando que as discussões via aplicativo "não vão resolver o problema".

