Jogadores de França e Portugal dominam a seleção de revelações da Europa

Na lista da Uefa das revelações da temporada, só deu França e Portugal. Os países emplacaram bons jogadores. A seleção teve Zidane como treinador. Os francês foram quatro: o goleiro Areola, do Paris Saint-Germain, o zagueiro Umtiti, do Barcelona, o lateral Lemar, do Monaco, e o atacante Dembélé, do Borussia Dortmund. Os portugueses que apareceram foram: Renato Sanches, do Bayern de Munique, Raphaël Guerreiro, também da equipe alemã, e André Silva, do Porto.

Ainda na seleção da Europa: o meia espanhol Sergi Roberto, o zagueiro sueco Lindelöf, do Benfica, o volante alemão Kimmich, do Bayern, e o atacante americano Pulisic, do Borussia.