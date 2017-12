Jogadores de time espanhol raspam a cabeça para homenagear colega doente

Um dos mais tradicionais clubes espanhóis, o Athletic Bilbao deu uma mostra de sua grandeza nesta sexta-feira. Solidarizados com a situação de Yeray Álvarez, de apenas 22 anos, que sofre com um tumor nos testículos, seus companheiros de time resolveram todos eles rasparem a cabeça e fazer uma surpresa para Yeray.

"Queríamos que se sentisse o mais confortável possível e fizemos isso não só para Yeray, mas para todas as famílias que sofrem com a doença", disse Óscar de Marcos, um dos líderes do elenco. Além da bela atitude dos jogadores, o clube também se solidarizou e, por meio do Twitter, postou um vídeo em que todos os atletas aparecem com a cabeça raspada esperando Yeray. Quando ele chega, todos o recepcionam com aplausos e abraços.

Uma das grandes promessas do Athletic, o defensor teve que deixar às pressas a seleção da Espanha que disputava a Eurocopa sub-21 para iniciar a quimioterapia.