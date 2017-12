Jogadores do Atlético de Madrid visitam as obras de novo estádio do clube

O Atlético de Madrid está se preparando para a despedida de seu atual estádio, o Vicente Calderón, e tocando a todo vapor as obras de sua nova arena, o Estádio Metropolitano, em Madri.

Nesta sexta-feira, o clube publicou em seu Twitter o vídeo de uma visita feita pelos jogadores ao novo estádio, no que foi o primeiro contato oficial do elenco com o local onde o clube mandará seus jogos.

A última partida oficial da equipe no Vicente Calderón será disputada neste domingo, contra o Athletic Bilbao, pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol. Haverá ainda um amistoso de despedida, no próximo dia 28.

Confira como foi a visita: