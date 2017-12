Jogadores do Barcelona chegaram a dizer que não acreditavam na classificação

A classificação do Barcelona às quartas de final da Liga dos Campeões era inacreditável até para os próprios jogadores do clube. Após o Paris Saint-Germain anotar um gol na partida e diminuir a vantagem, o placar de 3 a 1 parecia impossível de reverter. Naquele momento, a equipe catalã precisava de três gols para avançar na competição.

Em entrevista ao jornal L'Equipe, da França, o meio campista do Paris Saint-Germain, Marco Verratti, releva: "Com o gol do Cavani, ganhamos algum ritmo. Eu então falei com os jogadores do Barça e eles me disseram que estava acabado". Mas, depois, "levamos três gols em sete minutos. Eu não posso encontrar uma explicação, é o futebol. Este é um jogo que nunca vou esquecer. Espero que sirva de lição para todos".

Ainda em choque com o resultado da partida, Verratti diz que os jogadores do time francês precisam encontrar forças para erguer a cabeça. "Temos de ser homens. Estamos muito tristes. Perdemos por 6 a 1 e não é por causa do juiz. Somos os responsáveis".