Jogadores do Boca protagonizam 'briga de rua' no meio do treino da equipe

Até parecia UFC, mas era só o treino do Boca Juniors! O zagueiro Juan Manuel Insaurralde, de 32 anos, se irritou com o jovem Jonathan Silva, de 22 e os dois trocaram socos e pontapés no meio da atividade, tendo que ser separados por seus companheiros alguns segundos depois.

Não se sabe ao certo o motivo do início da confusão, visto que os dois estavam no mesmo time durante o coletivo, mas foi o mais experiente quem partiu para a agressão. Apesar de camisas rasgadas e marcas nítidas de socos, os dois, já com os ânimos menos exaltados, se reencontraram e deram explicações à imprensa e para a torcida do Boca: "Foi um momento de irritação. Pode acontecer com qualquer um. É algo que aconteceu, passou, fica ali dentro. Agora mesmo viemos rindo muito. Está tudo bem no grupo. Peço desculpas a todos", disse Jonathan Silva, que foi complementado por Insaurralde: "Peço desculpas a Jony, aos meus companheiros, ao corpo técnico, à torcida, ao clube. Não foi bom o que fiz. Foram cinco segundos de irritação. Não é oportuno, porque estamos vivendo um clima bom, treinando muito bem. De repente, acontece isso. Nada mais ocorreu no vestiário. Pedi desculpas. Não vai voltar a se repetir. Amanhã falaremos com o elenco".

Apesar da irritação mostrada pelos jogadores, o Boca Juniors não tem motivos para reclamar, já que lidera o Campeonato Argentino, com 31 pontos em 14 jogos. O torneio, que está parado desde dezembro, retorna de férias no próximo final de semana, quando o clube azul e amarelo enfrenta o Banfield fora de casa.