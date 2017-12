Jogadores do Colo-Colo inovam e entram em campo com cachorros

A rodada de abertura do Campeonato Chileno contou com uma cena incomum no futebol, mas muito fofa e elogiável. Neste domingo, 30, ao invés de entrarem em campo cercados por um mar de crianças, os jogadores do Colo-Colo subiram ao gramado do Estádio Monumental acompanhados por cachorros.

A iniciativa da equipe era para promover a adoção de animais de estimação, realizada em conjunto com a União dos Amigos dos Animais (UAA). Enquanto alguns atletas conduziram seus mascotes em coleiras, outros levaram carregaram no colo alguns cães de menor porte.

Apesar do momento fofo, o Colo-Colo, de Jorge Valdivia, empatou em 0 a 0 com o Antofagasta.