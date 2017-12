Jogadores do Corinthians irão atuar em filme ao lado de Luan Santana

Pelo menos seis jogadores do atual elenco do Corinthians estão negociando para atuar em um filme sobre a histórica conquista alvinegra de 1977 - o título do Campeonato Paulista sobre a Ponte Preta. O filme terá a participação do cantor Luan Santana como jogador do Timão e a presença de Basílio, o jogador que marcou o gol da conquista.

O produtor Henrique Almirates Neto, da HT Brother Filmes, empresa responsável pelo longa, afirmou ao portal UOL que já negocia com ao menos seis atletas para contracenarem com Luan Santana no filme. Ainda não há confirmação a respeito dos nomes por conta da exigência de direitos de imagem, de acordo com o UOL.

Luan vai fazer o papel de um jogador fictício chamado Jorge no filme, e vai atuar apenas em cenas fora de campo. Nos trechos em que o cantor tiver de jogar bola, ao lado de atletas reais do elenco alvinegro, será utilizado um dublê.

"Vai aparecer tudo do time, a vida de um jogador. Almoçando no Parque São Jorge, no CT (Joaquim Grava) no meio dos jogadores, mostrar fisioterapia, nutricionista, vestiários, a arena e os jogos com bastantes detalhes. Vai ter cena do avião indo jogar, o ônibus, a preleção, concentração", explicou o produtor ao UOL.

O filme ainda não tem data de lançamento.