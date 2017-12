Jogadores do Independiente festejam título em janela quebrada de ônibus

Se há menos de um mês os brasileiros fizeram a festa na Argentina, com o título da Copa Libertadores do Grêmio sobre o Lanús, nesta quarta-feira, 13, o cenário se inverteu. Em pleno Maracanã, o Independiente fez jus ao mantra de "Rei de Copas" e foi campeão da Copa sul-americana sobre o Flamengo, após empate em 1 a 1.

A festa não poderia ser pequena. Desde as arquibancadas e corredores do mítico estádio, até as ruas do Rio de Janeiro, os "rojos", como são conhecidos os torcedores do Independiente, cantaram e festejaram muito.

Uma cena curiosa foi a celebração dos jogadores com os hinchas na saída do Maracanã. Antes da partida, o ônibus do clube argentino havia sido apedrejado, quebrando janelas e danificando o veículo. Na volta, no entanto, os atletas usaram justamente a abertura sem vidro para exibir a taça e cantar junto com os aficionados.

Um jogador do Independiente botou o troféu da Sul-Americana para fora do ônibus, justamente pela janela quebrada pela torcida do Flamengo. pic.twitter.com/uhoodAyVPG — Venê Casagrande (@venecasagrande) 14 de dezembro de 2017

Jogadores e torcedores do Independiente comemoram o título da Copa Sul-Americana. Com janela quebrada e tudo no ônibus. #UOL pic.twitter.com/0TWxzbXTb7 — Vinicius Castro (@castrovc) 14 de dezembro de 2017

Jogadores do Independiente, já no ônibus, comemoram título da Sul-Americana na janela quebrada na chegada #lancemaraca pic.twitter.com/q8gZSY0rDI — Igor Siqueira (@igorsiqueira) 14 de dezembro de 2017

Uns flamenguistas quebraram uma janela do ônibus do Independiente. O que os argentinos fizeram? Ora, aproveitaram o buraco pra colocar a taça pra fora. (Via @venecasagrande) pic.twitter.com/EAi2TkYdW5 — Velho (@velhocronista) 14 de dezembro de 2017

Jogadores do Independiente comemoram através da janela quebrada do ônibus. Retrato da violência e do título. pic.twitter.com/bo2yGgeRKJ — Pedro Ivo Almeida (@pedroivoalmeida) 14 de dezembro de 2017

¡¡¡La banda roja que copó Río de Janeiro y se bancó de todo para poder gritar CAMPEÓN!!! pic.twitter.com/NACF7lwzRw — InfiernoRojo.com (@InfiernoRojo) 14 de dezembro de 2017

La Fiesta en el Maracaná! #independiente #TODOROJO Uma publicação compartilhada por Paladarrojo (@paladarrojo570) em Dez 13, 2017 às 8:58 PST

"Porque tenemo aguante, aguante de verdad, vamos a dar la vuelta en el Maracana.. que alegría, que alegria" #TodoRojo #Independiente #ReyDeCopas Llevamos la copa a la Argentina!!! Uma publicação compartilhada por Alejandro Ibanez (@alei_cai) em Dez 13, 2017 às 10:56 PST