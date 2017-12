Jogadores do Lyon homenageiam amigo forçado a se aposentar aos 25 anos

A vitória do Lyon sobre o Olympique Marseille, por 3 a 1, no último domingo, foi marcada por bela homenagem dos jogadores ao companheiro de equipe Gueida Fofana. Assim que Valbuena abriu o placar, aos 43 minutos do primeiro tempo, os jogadores do time correram ao banco de reservas e ergueram a camisa 6, que era usada por Fofana

Com uma carreira promissora e passagens pelas categorias de base da seleção francesa, o meia sofreu grave lesão no tornozelo em 2014, que o forçou a deixar os gramados precocemente. “O estado do meu tornozelo não me permite jogar futebol. É uma situação terrível, mas fui declarado inapto para o futebol”, disse o agora ex-jogador ao site do Lyon, que ofereceu a Fofana um cargo fora dos campos.

Com 37 pontos ganhos em 20 rodadas, o Lyon figura na quarta colocação do Campeonato Francês, ainda afastado dos líderes Mônaco (48), Nice (46) e Paris Saint Germain (45). No próximo sábado, o Lyon tenta se aproximar mais da ponta da tabela diante do Lille.