Jogadores do Palmeiras enviam mensagens de apoio a Moisés; veja vídeo

Nesta segunda-feira, o Palmeiras confirmou que o meia Moisés rompeu os ligamentos cruzado anterior e o colateral medial do joelho esquerdo e deverá ficar afastado por cerca de seis meses do time. Antes mesmo do anúncio do diagnóstico, alguns jogadores companheiros de clube já enviaram mensagens de apoio ao camisa 10. Além dos atuais nomes do elenco, Gabriel Jesus, que está no Manchester City, também se recuperando de lesão, enviou palavras de solidariedade ao amigo.

#ForçaMoisés O nosso meia rompeu dois ligamentos do joelho e o prazo para retorno é de pelo menos 6 meses. Uma publicação compartilhada por Sociedade Esportiva Palmeiras (@sepalmeiras) em Fev 20, 2017 às 7:08 PST

Irmão nunca sentir a dor que você está sentindo agora , mais assim como todos nós jogadores, sabemos que é ruim ficar fora dos gramados. Nessas horas é difícil de falar do assunto , estou torcendo pra que você possa ter uma excelente recuperação e que volte a dar alegria para o futebol , que Deus te abençoe sempre ! Força irmão @moiseslima #forçamoises Uma publicação compartilhada por Gabriel Jesus (@dejesusoficial) em Fev 20, 2017 às 5:09 PST

Moisés, meu parceiro e irmão, você vai passar por este desafio e voltar mais forte. Eu sou um exemplo vivo: tive quatro cirurgias de ligamento nos joelhos e hoje me sinto ainda mais forte. Vamos estar juntos nestes próximos meses comemorando cada etapa vencida da sua recuperação. Sou seu fã!!!!! #ForçaMoisés Uma publicação compartilhada por Edu Dracena Oficial (@edudracenaoficial) em Fev 20, 2017 às 7:07 PST