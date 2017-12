Jogadores do PSG se arriscam no futebol em cadeira de rodas; assista

Três jogadores do PSG - entre eles o zagueiro brasileiro Thiago Silva, além do volante Rabiot e do goleiro Areóla - se arriscaram numa modalidade diferente: futebol em cadeira de rodas. Neymar e Cavani também estiveram no evento, que foi destaque no Twitter oficial da equipe francesa.

O desafio fez parte da Jornada Internacional de Pessoas com Deficiência, e aconteceu em Paris. Quem se deu melhor foi Thiago Silva, que conseguiu até mesmo marcar um gol.

O PSG vem de duas derrotas - diante do Bayern de Munique e do Strasbourg - e tenta se recuperar contra o Lille, neste fim de semana, em partida pelo Campeonato Francês. O próprio Thiago Silva vai desfalcar a equipe na partida.

