Jogadores do Real Madrid zoam técnico que estaria vestido como garçom

Nesta quarta-feira, o Real Madrid entra em campo no Vicente Calderón para garantir sua terceira presença na final da Liga dos Campeões em quatro temporadas. Antes disso, no último final de semana, o time merengue enfrentou o Granada, pelo Campeonato Espanhol, e venceu por 4 a 0.

O resultado fácil deixou os jogadores no banco de reservas descontraídos. Tão descontraídos a ponto de acharem tempo para zoar Tony Adams, técnico do time adversário. O motivo da piada seria a roupa escolhida pelo inglês para comandar o Granada, que seria parecido com um garçom.

O perfil no Twitter El Día Después divulgou um vídeo com a leitura labial da conversa entre os madridistas no banco e, em determinado momento, é possível ver Isco Alarcón gritar para Adams: "Ei, garçom, me dá uma Coca-Cola!" Logo depois, Luka Modric, Toni Kroos e outros atletas caem na gargalhada. Ao mesmo tempo, Karim Benzemo conversa com um assistente técnico dizendo que o treinador rival se parecia também com um dealer, de cassino.