Jogadores do União Barbarense dormem no chão do ônibus antes de partida

Os jogadores do União Barbarense, de Santa Bárbara do Oeste, que disputa a série A-2 do Campeonato Paulista, dormem no chão do ônibus quando há jogos - e costumam viajar pelo interior do Estado, para enfrentar seus adversários, no mesmo dia das partidas.

O meia Melinho, que chegou a se aposentar e voltou a jogar na equipe, postou em sua página pessoal no Facebook uma foto em que mostra o elenco descansando em colchões antes do jogo contra o Batatais, que ocorreu nesta semana. Depois de viajar por 238 km (quase três horas), o Barbarense acabou derrotado por 1 a 0 e continua na lanterna da série A-2.

Com a postagem, que provocou polêmica na cidade, o atleta explicou que não quis expor a equipe, e sim mostrar a "vontade" do elenco e despertar interesse de empresários da cidade, para que invistam na equipe.

Segundo o portal Globoesporte.com, o jogador teria pedido à diretoria para que houvesse concentração antes dos jogos, mas não teria sido atendido, dada a crise financeira da equipe. "Lamentável, viajando para Batatais no dia do jogo, mais uma vez. Que Deus nos abençoe, esses meninos são guerreiros", escreveu o jogador, na foto mostrada no Facebook antes da partida.

Melinho ainda declarou que pagou, do próprio bolso, a alimentação para os colegas de elenco. "O lanche da noite de terça-feira quem pagou fui eu. O pessoal pediu um lanche mais reforçado já que não tinha concentração. Não veio, aí eu mandei descer dez pizzas para a rapaziada comer porque não iam concentrar", afirmou.

Nesta quinta-feira, Melinho se reuniu com a diretoria do clube, que cobrou explicações do atleta, mas ninguém conversou com jornalistas.

Confira, abaixo, a foto original postada pelo jogador no Facebook: