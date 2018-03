Jogadores do Real Madrid pressionam pela contratação de Neymar

Não é apenas Florentino Perez que quer de Neymar no Real Madrid. De acordo com matéria do jornal catalão Mundo Deportivo, publicada neste sábado, 20, alguns dos principais jogadores do elenco já fazem pressão para que a diretoria confirme a contração do brasileiro.

Entre os principais militantes pela transferência de Neymar está o capitão da equipe, Sergio Ramos. O zagueiro já havia deixado claro sua opinião sobre o negócio no final do ano passado, quando, em entrevista à rádio Cadena SER, afirmou que, "se pudesse, o traria em dezembro".

Outro que faz campanha pela chegada do brasileiro ao Santiago Bernabéu é Marcelo, amigo pessoal de Neymar. Conforme publicado, o lateral "não perde as oportunidades de falar bem do Madrid" e indicá-lo "como o time ideal para que alcance o prêmio de Melhor do Mundo, da Fifa, e a Bola de Ouro, da France Football".

A relação menos conhecida de Neymar é com o meia-atacante Isco Alarcón. Segundo o jornal, os dois trocam mensagens com frequência desde o final do ano passado e falam, entre outras coisas, sobre a possibilidade de jogarem juntos na Espanha.

ESPECULAÇÕES GANHAM FORÇA

Com as vaias recebidas pela torcida do Paris Saint-Germain, os rumores de que Neymar deixará o clube francês aumentaram, principalmente citando o Real Madrid como seu próximo destino.

O sonho do Real Madrid em contar com Neymar começou quando ele ainda estava no Santos. O desejo não se encerrou depois que o atacante preferiu assinar com o Barcelona.

Nos últimos meses, as especulações sobre a transferência aumentaram, principalmente pelas notícias publicadas nos jornais de Madri. No último dia 12 de janeiro, o Marca estampou em sua capa um plano de 400 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) que os merengues teriam para trazer Neymar.

Em dezembro, durante a entrega da quinta Bola de Ouro a Cristiano Ronaldo, em Paris, o presidente do Real, Florentino Pérez, admitiu seu desejo de fechar com Neymar. À emissora rádio Cadena SER, o mandatário afirmou que "o Madrid é um clube que dá a um grande jogador tudo o que ele precisa para chegar lá". "Todos sabem que eu quero contratá-lo", completou.

Neste ano, o programa "El Larguero", da mesma emissora, informou que, para finalmente levar Neymar ao Santiago Bernabéu, Florentino Perez estaria disposto até a usar Cristiano Ronaldo como moeda de troca na negociação com o Paris Saint-Germain.