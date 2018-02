Jogadores sul-africanos resolvem colocar adversários 'na roda'; assista

Os jogadores do Kaiser Chiefs FC, equipe que disputa a Premier League de futebol na África do Sul, resolveram fazer algumas gracinhas que chamaram a atenção nas redes sociais no finalzinho da partida contra o Platinum Stars, nesta semana.

Com o placar apontando uma vitória sossegada por 4 a 2, eles resolveram colocar os adversários "na roda" nos minutos finais da partida, tocando a bola sem parar com passes curtos e direito a gestos, que arrancaram até mesmo risadas do goleiro da equipe.

O gesto da equipe de Johanesburgo não causou nenhum tipo de indignação pela conduta que poderia ter sido encarada como "antidesportiva" - pelo contrário, os adversários levaram na brincadeira, enquanto a torcida aplaudiu.

Assista: