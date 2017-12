Jogo de Zico no Maracanã vai reunir ex-craques e até irmão de Michael Jackson

A 14ª edição do Jogo das Estrelas, promovido por Zico para arrecadar fundos para entidades beneficentes, terá neste ano uma atração musical antes de a bola rolar, nesta quinta-feira, no Maracanã. Jermaine Jackson, irmão de Michael e ex-integrante do Jackson Five, vai se apresentar no gramado, antes do jogo.

"É uma honra para mim, como representante da família Jackson e do Jackson Five. A primeira vez que viemos aqui foi em 74 e lembro muito da energia do público", diz Jermaine. "Fazemos muito trabalho humanitário e estamos sempre dando o que podemos para assegurar que as pessoas tenham vidas melhores. Esse evento é especial".

Antes da partida entre os ex-jogadores de futebol, que começa às 20h30, outro craque da música entra em campo, no jogo dos artistas, às 18h15: o cantor Wesley Safadão vai atuar em uma das equipes. Neymar, convidado, poderá estar presente na partida principal, embora não tenha confirmado.

A lista de jogadores e ex-jogadores que estão confirmados: Romário, Adriano, Júnior, Davids, Tita, Renato Gaúcho, Cláudio Adão, Petkovic, Aldair, Juan, Goycoechea, Recoba, Leonardo, Jorginho, Zinho, Alex, Djalminha, Amoroso, Sorín, Aílton, Alcindo, Neto (zagueiro da Chape), Carlos Germano, Mauro Galvão, Ronaldo Angelim, Léo Moura, Donizete, Alex Dias, Thiago Coimbra, Luizinho Quintanilha, Carlos Alberto Santos, Alberto, Camilo, Marinho, Bruno Silva e Túlio Tanaka, entre outros.

Um dos times terá o comando do técnico da seleção brasileira, Tite, que recentemente entrou em campo em outra partida beneficente, na Arena Condá, em Chapecó.

Os ingressos estão à venda nas bilheterias do Maracanã, entre R$ 40 e R$ 60, e também pela internet. A partida terá transmissão do canal a cabo SporTV.