Jogo é cancelado após gramado ser marcado com farinha e time perde por WO

Duque de Caxias e São Gonçalo Esporte Clube se preparavam para entrar em campo no estádio Romário de Souza Faria, o Marrentão, pela série C do Campeonato Carioca Sub17. Mas a arbitragem apontou algo que impediria a realização da partida: a falta de marcações brancas no gramado.

Com pouco tempo para ir à procura de cal suficiente para fazer as marcas, os funcionários apelaram e utilizaram farinha de trigo, como aponta o relato do juiz Diogo de Souza Andrade na súmula.

O alimento não convenceu a arbitragem, que declarou WO e deu os três pontos da partida ao São Gonçalo, o time visitante.

A partida posterior, entre as equipes sub15 dos dois times, porém, foi realizada normalmente, e o árbitro Adriano Michael Castro não mencionou a farinha em sua súmula. Nesse jogo, o Duque de Caxias venceu o São Gonçalo por 4 a 1.