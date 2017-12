Jogo no Instagram leva torcedores à partida da seleção brasileira; entenda

Transportadora aérea oficial da Seleção Brasileira, a GOL, para celebrar os cinco títulos mundiais da equipe mais vitoriosa de todos os tempos, criou o Stories da Seleção, que irá as contar histórias de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 em um game dentro do Instagram.

Para participar, basta acessar o perfil @voegoloficial no Instagram, assistir aos filmes nos Stories e ficar atento para encontrar os códigos premiados. Quem encontrar primeiro vai ganhar passagens e ingressos para assistir ao próximo jogo do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo e ver de perto a história da camisa amarela sendo escrita.

Quer voar para o próximo jogo da Seleção Brasileira? É só encontrar o código localizador escondido aqui nos stories. Clique no logo da GOL para assistir aos filmes e boa sorte! Serão 5 dias, e todo dia os 3 primeiros que encontrarem o código premiado vão ganhar uma camisa oficial, ingressos e passagens para voar com a Transportadora Oficial da Seleção Brasileira e ver nosso time em campo rumo ao hexa. Durante o dia, fique ligado nas dicas para decifrar os códigos localizadores que vamos postar aqui na nossa timeline do @voegoloficial. Uma publicação compartilhada por @voegoloficial em Set 25, 2017 às 6:10 PDT

O game vai durar apenas cinco dias, e em cada um será feito um filme dedicado um dos títulos da seleção pentacampeã. Entre as cenas estão "escondidos" números e letras que formam a sequência de "localizadores de voo" - aqueles códigos que são usados para fazer check-in antes de gerar os cartões de embarque. Serão cinco códigos escondidos, um por dia, e ganham os três primeiros que encontrarem cada um deles, contemplando, ao final da campanha, 15 premiados.

A GOL aposta na história vitoriosa da Seleção para trazer a torcida ainda mais perto do time em uma ação que serve como aquecimento para a Copa do Mundo de 2018. "Queremos aproveitar este momento para mostrar que a Seleção tem companhia. Para isso, nada melhor do que relembrar a força da nossa torcida e de histórias vitoriosas do futebol mundial", afirma German Carmona, gerente de marketing da GOL. "Seguimos apostando em formas criativas e inéditas de contar histórias nas redes sociais", complementa.