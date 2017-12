Joia da base do Barcelona arranca do meio campo e faz gol à la Messi; veja

Jordi Mboula foi promovido ao Barcelona Juvenil A nesta temporada, e vem gastando bola quando entra em campo. O menino de 17 anos aprontou mais uma em partida contra o Borrusia Dortmund, válida pela UEFA Youth League, direcionada para as equipes de base dos time. Após rodar por cima da bola como fazia Zidane, o atacante arrancou do meio campo e passou no meio de dois marcadores, mostrando uma agilidade que lembra alguns lances do craque argentino Lionel Messi.

O Barcelona venceu a partida por 4 a 1, e Mboula marcou seu sexto gol em sete jogos disputados no torneio continental. Será que teremos mais um craque vestindo as cores azul-grená?